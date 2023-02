Außenministertreffen in Brüssel : EU soll eine Million Geschosse für die Ukraine beschaffen

EU-Außenbeauftragter Josep Borrell zu Beginn des Außenministertreffens am Montag in Brüssel. Foto: dpa/Virginia Mayo

Brüssel Der Überraschungsbesuch des US-Präsidenten Joe Biden hatte auch Auswirkungen auf das Thema Ukraine bei einem Außenministertreffen der EU in Brüssel. Auf dem Tisch lagen mehrere Sanktionspakete gegen Russland, Iran und Myanmar und weitere Unterstützung für die Ukraine.

Den Jahrestag des russischen Angriffskrieges begleitet die EU mit sorgsam ausgewählten Signalen. Die Bilanz von Sanktionen und ukrainischem Beharrungsvermögen am Ende der Vorwoche im Parlament, das zehnte Sanktionspaket zum Jahrestag selbst, die Brüsseler Großdemonstration für die Solidarität mit der Ukraine am Wochenende - und vor allem das Außenministertreffen an diesem Montag, das EU-Außenbeauftragter Josep Borrell mit einem demonstrativen gemeinsamen Statement mit dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba eröffnen wollte. Warum er stattdessen plötzlich in Kiew gebraucht wurde, war klar, als kurz nach Beginn des Treffens in Brüssel die Eilmeldungen vom Eintreffen des US-Präsidenten in der Ukraine die Runde machten.

Doch was Kuleba als Kernbotschaft zum Jahrestag den EU-Kollegen vor allem nahe bringen wollte, übernahm aus dem Stand der estnische Außenminister Urmas Reinsula. „Der Ukraine gehen die Geschosse aus“, sagte der Chefdiplomat aus Tallinn. Derzeit verschieße Russland pro Tag so viel Artillerie, wie in der EU in einem ganzen Monat produziert werden könne. Deshalb könnten die derzeitigen Kapazitäten zur europäischen Munitionsproduktion nicht länger akzeptiert werden. Vordringlich sei die kurzfristige Beschaffung von einer Million Granaten vom Kaliber 155.

Borrell griff die estnische Initiative auf und ergänzte sie um seine Information, wonach Russland derzeit täglich 50.000 Artilleriegeschosse gegen ukrainische Dörfer, Städte und Frontlinien verschieße. Für einen gemeinsamen Einkauf für den ukrainischen Nachschub könne die europäische Friedensfaszilität verwendet werden. Reinsula bezifferte die Kosten auf vier Milliarden Euro.

Nach entsprechenden Befürchtungen möglicherweise bevorstehender chinesischer Waffen- und Munitionslieferungen an Russland besprachen die EU-Außenminister auch diese Entwicklung, über die in München bei der Sicherheitskonferenz am Wochenende spekuliert worden war. Borrell berichtete von einem Gespräch mit dem chinesischen Außenpolitiker Wang Yi, der ihm versichert habe, es gebe in Peking keine derartige Absicht. Borrell unterstrich, für die EU käme eine solche Lieferung an Russland dem Überschreiten einer „roter Linie“ gleich.

Schwedens Außenminister Tobias Billström sagte in Brüssel, die EU stehe bei dieser Frage an der Seite der USA. In München hatte US-Außenminister Antony Blinken China vor einer solchen „tödlichen Unterstützung“ gewarnt. Für den luxemburgischen Außenminister Jeans Asselborn wäre eine Militärunterstützung Chinas eine „dramatische Wende“. Dann werde die EU auch gegen China Sanktionen verhängen.

Eine ganze Reihe von Sanktionspaketen lag an diesem Montag bereits auf dem Tisch des Außenministertreffens. So weitete die Union zwei Jahre nach dem Militärputsch in Myanmar die Sanktionen gegen Verantwortliche aus. Nun sind über hundert Einzelpersonen von Reiseverboten und weiteren Konsequenzen betroffen. Verkündet wurden zudem neue Sanktionen gegen Personen und Organisationen im Iran. Die EU forderte Teheran auf, die nach friedlichen Protesten Festgenommenen auf freien Fuß zu setzen. Die Sanktionen richten sich vor allem gegen Angehörige des Justizsystems, die in einen Zusammenhang mit Todesurteilen und die willkürliche Verhaftung von Schülerinnen und Schülern gebracht wurden. 32 weitere iranische Personen sowie zwei Organisationen sind von den jüngsten Sanktionen betroffen. Sie dürfen nicht mehr in die EU einreisen; ihre Vermögen in der EU wurden eingefroren. Darunter befinden sich die iranischen Kultur- und Bildungsminister, Mohammed Mehdi Esmaeili und Yousef Nouri.

Iranische Verantwortliche und Firmen sind zudem Teil des zehnten Sanktionspaketes gegen Russland und seine Unterstützer. Auch elektronische Bauteile, die in russischen Waffensystemen wie Drohnen und Hubschraubern Verwendung finden, gehören zu den erweiterten Sanktionen. Dessen Volumen bezifferte die Kommission auf insgesamt elf Milliarden Euro. Die Handelsverbote sind mit weiteren Kontrollen für Technologie-Exporte nach Russland verbunden.