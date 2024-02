Neue EU-Richtlinie Viel Luft in Vorschrift zur besseren Luftqualität

Gleichwohl läuft die Richtlinie bei einer Reihe von Schadstoffen auf deren Halbierung binnen sechs Jahren hinaus - oder in noch kürzerer Frist. Denn wenn Rat und Parlament dem Kompromisspapier in wenigen Wochen zustimmen, bleibt den Mitgliedsländern eine Frist von zwei Jahren, das in nationales Recht zu übertragen und dabei etwa auch mit Entschädigungsregelungen für solche Menschen zu versehen, die durch die Schadstoffe krank werden. Auf jeden Fall soll es überall in Europa in Folge der Richtlinie mehr Meßstellen geben. Was diese dann an Daten sammeln, darf in durchschnittlichen Jahreswerten beim Feinstaub dann nur noch zehn statt bislang 25 Mikrogramm pro Kubikmeter enthalten, beim Stickstoffdioxid sind es 20 statt 40. Diese Werte sollen in Zukunft alle fünf Jahre überprüft werden.