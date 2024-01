EU regelt KI Auch Gesichtserkennung soll möglich sein

Da ist auf der anderen Seite der Schutz der Bürgerrechte. FDP-KI-Expertin Svenja Hahn kommt nach dem Studium des Textes zu dem Schluss, dass die KI-Gesetzgebung „ein Flächenbrand statt eine Brandmauer für Bürgerrechte zu werden droht“. Zwar sei es gelungen, viele rechtsstaatliche Hürden für die Nutzung biometrischer Echtzeitidentifizierungen einzuziehen. Doch es blieben Schlupflöcher, wie ein Verweis auf Terrorgefahren oder nationale Sicherheitsausnahmen. Und diese Begründung für eine Gesichtserkennung könne dann doch zu einer „Massenüberwachung“ führen. Die Hamburger FDP-Europaabgeordnete erinnert an die weit fortgeschrittene systematische Gesichtserkennung in China und fasst ihre Befürchtung in der Feststellung zusammen: „Uns droht China light.“