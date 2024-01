Charles Michels Wechsel EU-Ratspräsident macht Orbán noch mächtiger

Für Michel ist das kein Problem. Ende Juni gebe es ein Gipfeltreffen, bei dem bereits seine Nachfolge geregelt werden könne. Er selbst will erst Mitte Juli nicht mehr im Amt sein, wenn die EU-Abgeordneten vereidigt werden. Ob jedoch eine solche Persönlichkeit so schnell wechseln kann, dass kein Vakuum entsteht, muss sich erst noch zeigen. Michel wurde im Juli 2019 gewählt, trat seine erste zweieinhalbjährige Amtszeit am 1. Dezember 2019 an, wurde dann im März 2022 bis Ende November diesen Jahres wiedergewählt. Sein Vorgänger, Polens Regierungschef Donald Tusk, wurde Ende August 2014 zum Ratspräsidenten gewählt, trat sein Amt am 1. Dezember an, und der erste Inhaber des neu geschaffenen Amtes, der belgische Premier Herman Van Rompuy, war erst am 19. November 2009 gewählt worden, um am 1. Dezember zu übernehmen. So lange hatten sich die Gipfelteilnehmer nicht auf einen Kandidaten einigen können.