„Fit for 55“-Paket der EU : EU-Kommission leuchtet den Weg hin zum klimaneutralen Kontinent aus

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellte am Mittwoch gemeinsam mit den zuständigen EU-Kommissaren die Vorschläge für zur Umsetzung der verschärften Klimaziele in Europa vor. Foto: dpa/Valeria Mongelli

Belrin Das neue Klimaschutzpaket der EU war lange erwartet worden, am Mittwoch stellte die Kommission ihre Vorschläge nun vor. Demnach sollen bis 2035 alle Neuwagen in der EU emissionsfrei sein. Die schwierigsten Verhandlungen beginnen jetzt erst - und hierzulande gibt es eine hitzige Diskussion über den sozialen Ausgleich.

Von Jana Wolf

Das Gebäude der EU-Kommission in Brüssel war in der Nacht auf Mittwoch in grünem Licht angestrahlt. Es war ein Signal, wohin der Weg führen soll: in eine klimaneutrale Zukunft. Um diesen Weg auszuleuchten, hat die Kommission nun ihr lange erwartetes Klimaschutzpaket vorgestellt. Es trägt den Titel „Fit for 55“, denn es umfasst konkrete Schritte, wie Europa seine Treibhausgase bis 2030 um mindestens 55 Prozent unter den Wert von 1990 bringen will. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) bekräftige am Mittwoch das Ziel, Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent weltweit zu machen. Dies soll bis 2050 gelingen. „Unser Ziel ist, dass wir den Planeten erhalten, aber auch unseren Wohlstand erhalten“, sagte von der Leyen.

Zwölf Vorschläge umfasst das Paket, die sich auf verschiedene Sektoren beziehen. Ein großer Streitpunkt war bis zuletzt der Bereich Verkehr. Der Vorschlag sieht nun vor, dass ab 2035 nur noch emissionsfreie Fahrzeuge in der EU zugelassen werden. Die EU-Länder sollen sicherstellen, dass bereits bis 2030 die Emissionen von Neuwagen verglichen mit heute durchschnittlich um 55 Prozent abnehmen. Die Fortschritte sollen regelmäßig überprüft werden. Im Gegenzug soll die E-Mobilität stark ausgebaut werden.

Um einen sozialen Ausgleich für steigende Kosten bei Mobilität und Energie zu schaffen, schlägt die Kommission einen Klimasozialfonds vor. „Unser Paket soll Emissionsreduzierung bewirken in Verbindung mit Umweltschutz. Dabei stehen Arbeitsplätze und Sozialverträglichkeit im Mittelpunkt“, sagte von der Leyen. Mit einem ausgeweiteten Zertifikatehandel will die Kommission den CO2-Ausstoß künftig weiter verteuern. Dieser Mechanismus soll unter anderem für die Bereiche Luft- und Schifffahrt ausgeweitet werden.

Die schwierigen Verhandlungen beginnen jetzt erst, besonders zwischen den Mitgliedstaaten im Rat der EU und dem Europäischen Parlament. Von der Leyen hatte im Vorfeld der Präsentation des Pakets betont, dass Planungssicherheit insbesondere für die Industrie wichtig sei.

Der sächsische Ministerpräsidenten Michael Kretschmer warnte vor zu großen Ambitionen. „Wir dürfen uns keine extremen Klimaziele setzen, die am Ende die Innovationen nur verhindern würden“, sagte Kretschmer unserer Redaktion. Die CO2-Bepreisung werde in Zukunft eine entscheidende Rolle spielen, sie sorge für einen „Wettbewerb um den kostengünstigsten Weg der CO2-Vermeidung“, so der CDU-Politiker. „Das funktioniert aber nur, wenn man den Regulierungsrahmen so frei ausgestaltet, dass dieser Wettbewerb auch stattfinden kann.“

Der Vizevorsitzende der SPD-Fraktion, Matthias Miersch, verwies auf das deutsche Klimaschutzgesetz, womit ein rechtsverbindlicher Weg eingeschlagen werden könnte. „Entscheidend ist dafür, dass jenseits von Zieldiskussionen vor allem im Bereich von Mobilität und Gebäude schnell gehandelt wird und wir vor allem den maximalen Ausbau der Erneuerbaren Energien hinbekommen“, betonte Miersch. Dabei kritisierte der SPD-Politiker den Koalitionspartner: „Gerade bei den Erneuerbare könnten wir wesentlich weiter sein, hätte die Union dem Ausbau nicht immer wieder Steine in den Weg gelegt.“

Auch die Grünen nahmen die Union ins Visier, besonders bei der Frage des sozialen Ausgleichs. Die Grünen selbst hätten mit dem Energiegeld Vorschläge gemacht, wie man Klimaschutz sozial gerecht machen könne. „Von Herrn Laschet ist dazu noch nichts zu hören außer Überschriften. Er muss jetzt Farbe bekennen, wie wichtig ihm der europäische Green Deal ist und was er davon unterstützt“, sagte Franziska Brantner, europapolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag. „Schaut man sich sein Klimagesetz in NRW und das Programm der CDU an, weiß man, dass da nicht viel kommen wird“, so Brantner.

Aus der Wissenschaft wurden weitergehende Forderungen laut. Die Energieökonomin Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) nannte das EU-Ziel der 55-Prozent-Reduktion der Emissionen bis 2030 zwar ambitioniert, „aber immer noch nicht ausreichend, um auf den mit dem Pariser Klimaabkommen kompatiblen Pfad zu kommen.“ Laut Kemfert wäre dazu eine Emissionsminderung von mindestens 60 Prozent notwendig. Auch mit Blick auf die Ausbauziele für Erneuerbare Energien sprach die DIW-Ökonomin von einer „Ambitions- und Umsetzungslücke“.