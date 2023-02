“Schutz vor Cyberangriffen“ : EU-Kommission bannt TikTok von Dienst-Handys

Brüssel Wenige Wochen nach einem entsprechenden Schritt des US-Kongresses hat auch die EU-Kommission entschieden, die App des chinesischen TikTok-Videoservices von allen dienstlich genutzten Handys löschen zu lassen. Damit soll die Gefahr von Cyberattacken aus China reduziert werden.

Abgeordnete des Europa-Parlamentes, wie der FDP-Innenexperte Moritz Körner, hatten sich bereits Anfang des Jahres dafür ausgesprochen, dem Beispiel der USA zu folgen. „TikTok müsste unter besonderer Beobachtung der europäischen Behörden stehen“, hatte Körner unserer Redaktion gesagt, nachdem sowohl im US-Militär, in der US-Administration als auch im amerikanischen Repräsentantenhaus die TikTok-App von allen dienstlich genutzten Smartphones verbannt worden war. An diesem Donnerstag entschied das zentrale Management der EU-Kommission, dass eine entsprechende Vorgabe nun auch für ihre über 32.000 Bediensteten gelten soll. Bis Mitte März müssen die Apps des chinesischen Unternehmens von allen registrierten Geräten gelöscht sein.

In den USA waren TikTok-Nutzerdaten offenbar dazu verwendet worden, einen möglichen Kontakt zwischen drei amerikanischen Journalisten und Bediensteten der Firma Bytedance festzustellen, die TikTok betreibt. Zudem sehen Digitalexperten die Gefahr, dass China über die weltweit über eine Milliarde TikTok-Nutzer in der Lage sein könnte, deren Anwendungen, Aufenthalte, Kontakte und bevorzugte Themen auszukundschaften und sie im Sinne Chinas zu beeinflussen.

Körner forderte die anderen EU-Institutionen auf, dem Beispiel der Kommission zu folgen. Parlament und Rat würden umgehend über die Entscheidung der Kommission unterrichtet, teilte Mamer mit. Körner verlangte darüber hinaus, dass auch die Behörden in Deutschland die China-App von allen Dienst-Handys so schnell wie möglich bannen sollten. „Die EU war zu lange naiv gegenüber TikTok“, sagte Körner.

Die Lösch-Anweisung überschattete am Donnerstag eine groß angelegte Internet-Initiative der Kommission. Wie Breton erläuterte, hat ein Paket verschiedener Gesetze zum Ziel, bis zum Jahr 2030 alle europäischen Haushalte mit einem Gigabit-Netz und alle besiedelten Gebiete mit mindestens 5G-Standard zu versorgen. Unter anderem will der Industriekommissar erreichen, dass die Strecke der Glasfaserkabel in der EU in den nächsten Jahren verdoppelt wird. Auch der Ausbau der Satelliten-Leistungen über der EU soll dazu beitragen.