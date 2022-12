Panzer, Gaspreis, Mindeststeuer, US-Gesetze : EU-Gipfel unter unerwartet großem Druck

Ein fröhlicher Kanzler vor dem Start des EU-Gipfels am Donnerstag in Brüssel. Foto: dpa/Nicolas Maeterlinck

Brüssel Mit dem Einlenken Ungarns schien die Luft weitgehend raus aus dem letzten EU-Gipfel vor Weihnachten. Doch dann kam Polen um die Ecke. Und Panzerwünsche der Ukraine. Und das EU-unfreundliche US-Subventionspaket. Die Staats- und Regierungschefs richteten sich am Donnerstag auf eine lange Nacht ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gregor Mayntz

Vermutlich hat sich Olaf Scholz am Donnerstag morgen beim Betreten des Ratsgebäudes gewünscht, die Hindernisse in der Gipfel-Welt der EU könnten ähnlich einfach zu bewältigen sein wie die Herausforderungen beim Fußball-Gipfel der Welt. „Es hat etwas gebracht“, stellte der Kanzler zu dem Umstand fest, dass er am Vortag den französischen Präsidenten Emmanuel Macron am ersten Gipfeltag vertreten hatte, damit dieser nach Katar reisen konnte. „Sehr gut“, meinte ein sichtlich vergnügter Scholz zum mit Macron geglückten Einzug ins Finale. Und seine Miene veränderte sich auch kaum, als er auf die dicksten Brocken des Gipfels zu sprechen kam. Aber da war dann auch schnell sehr viel Wunschdenken im Spiel.

Seine Einschätzung, „kurz vor einer einvernehmlichen Lösung“ im Streit um einen Gaspreisdeckel zu stehen, hatte bis zum Abend den Beweis noch nicht angetreten. Zudem waren weitere unerwartete Probleme in letzter Minute auf dem Verhandlungstisch der Staats- und Regierungschefs gelandet.

Hatte sich am Montag noch Erleichterung über das Einlenken der Ungarn in Sachen Veto gegen Mindestbesteuerung und Ukraine-Hilfe breit gemacht, hatten die EU-Botschafter am Mittwoch die Sache nicht endgültig auf den Weg, sondern erneut vor die Wand gefahren. Dieses Mal blockierten die Polen. Offenbar imponierte ihnen das Beispiel der Ungarn, mit ihrer Blockade der Steuer- und Ukraine-Projekte das Vorenthalten von EU-Mitteln um über eine Milliarde gesenkt zu haben. Die Botschafter rechneten damit, dass nun ähnliche Forderungen für einbehaltene Mittel im Streit mit Polen zu klären sein würden.

Gleich in mehreren Streitthemen richteten sich die Augen auf Deutschland: Bei Panzern, Gas und USA. Von sich aus hatte Scholz am Morgen die Konsequenzen für die EU angesprochen, die der „furchtbare Krieg, den Russland gegen die Ukraine begonnen hat“, mit sich bringe. Die Solidarität mit der Ukraine noch einmal neu formulieren, ganz konkret mit finanzieller und humanitärer Hilfe bei der Wiederherstellung der Stromversorgung helfen, lauteten die ersten beiden Ansagen des Kanzlers. Und dann: „Waffenhilfe“ - da sei „Deutschland ganz vorneweg“.

Das klang fast danach, als habe Scholz die wachsenden Erwartungen aufgenommen, die sich um die Lieferung von deutschen Leopard-Kampfpanzern beziehen. Und tatsächlich wiederholte auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sofort diese Forderung, als ihn der Gipfel per Video zugeschaltet hatte. „Ich bitte Sie darum, Führung zu zeigen“, sagte Selenskyj. Und fuhr fort: „Derjenige, der als erster moderne Panzer liefert, eröffnet die Möglichkeit für Lieferungen aus der ganzen Welt und wird als einer der größten Verteidiger der Freiheit unserer Zeit im Gedächtnis bleiben.“

Doch Deutschland will nur „vorneweg“ sein, aber nicht vorangehen. Von Scholz kam zunächst keine Zusage. Dabei hatte die US-Administration zuvor deutlich signalisiert, dass sie kein Problem in deutschen Panzern in der Ukraine sehe - und selbst erwogen, die Ukraine mit modernen Patriot-Abwehrsystemen auszustatten. Während des letzten EU-Gipfels des Jahres sahen sich die Verantwortlichen mit einem deutlich länger anhaltenden Krieg konfrontiert, in dem beide Seiten keine wesentlichen Geländegewinne mehr machen, Russlands Rüstungsproduktion jedoch Überschichten fährt, um Hunderte weitere Panzer an die Front bringen zu können.

Die Debatte um den Gaspreisdeckel hatte den Charakter einer ungeliebten Wiedervorlage. Die Energieminister hatten sich schon im Vorfeld des Gipfels vom Oktober nicht annähern können und die Entscheidung in die Chefetage verschoben. Die überwies die Einigung zurück zu den Fachministern, die auch nach zwei Sondersitzungen kein Ergebnis produzierten. Zu Beginn der Beratungen erwarteten einzelne Regierungschefs, dass am Ende doch wieder die Energieminister ran müssten, die sich vorsorglich bereits für nächsten Montag verabredet haben. Im Kern geht es um die Bedenken vor allem Deutschlands, dass ein zu niedrig angesetzter Preisdeckel für den Einkauf von Gas dazu führen könnte, dass die Versorgung nicht mehr gesichert ist, weil die Lieferanten mit ihren Schiffen dann woanders hin fahren. Aber auch ein deutsches Interesse an einem einvernehmlichen Abschluss begleitete den Gipfel, schließlich will Scholz am Samstag das neue LNG-Terminal in Wilhelmshaven in Betrieb nehmen.