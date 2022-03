Europäische Energiewende : Der Bremsweg des Supertankers

Sonnenaufgang zwischen Windrädern in Niedersachsen an diesem Dienstag. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Die USA beenden mal eben die Rohöl-Lieferungen aus Russland, die EU wagt das Wort Importstopp am 13. Tag des Krieges nicht mal in den Mund zu nehmen. Dennoch ist die Energiewende fällig. Auch aus klimapolitischen Gründen. Was die EU dafür nötig hat.