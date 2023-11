Vor EU-Beitrittsverhandlungen Über sieben Brücken muss die Ukraine gehen

Die fehlenden fast zehn Prozent werden in Brüssel als Hinweis darauf verstanden, dass die Kommission zwar grundsätzlich die Aufnahme des konkreten Beitrittsprozesses vorschlagen wird, den genauen Zeitpunkt jedoch von weiteren Reformfortschritten abhängig macht. Zu entscheiden hat darüber der Gipfel der Staats- und Regierungschefs der EU Mitte Dezember in Brüssel, und zwar einstimmig. Von der Leyens Ankündigung von „noch in diesem Jahr“ wurde in Kiew jedenfalls schon einmal unterschiedlich interpretiert: Einmal bezog man es auf die Hoffnung, die Beitrittsverhandlungen selbst bereits bis Jahresende zu beginnen, zum anderen auf die bloße Entscheidung darüber. Auch eine dritte Variante ist möglich: Generell bereits in diesem Jahr zu starten, in die konkreten Kapitel aber erst später einzusteigen.