Offener Streit über EU-Asylreform Bei den Grünen reißen alte Gräben wieder auf

Auf einem Kleinen Parteitag, dem so genannten Länderrat, am kommenden Samstag im hessischen Bad Vilbel wollen die Grünen eigentlich zurückfinden zu neuer Einigkeit. Allerdings sieht es danach nicht aus. Denn spätestens die deutsche Zustimmung zum EU-Asylkompromiss hat alte Gräben bei den Grünen wieder aufgerissen: Die Parteilinken begehren auf gegen die Übermacht der pragmatischen, so genannten Realos in der Sechser-Gruppe der Parteispitze. Omid Nouripour, Fraktionschefin Britta Haßelmann, Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock haben das Ja von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) vergangene Woche in Luxemburg gerechtfertigt. Sie können sich in Bad Vilbel auf wütende Attacken der Delegierten aus den Ländern einstellen. Und Habeck wird zudem erklären müssen, warum ihm beim Heizungsgesetz so viele kommunikative und handwerkliche Fehler unterlaufen sind, dass die Grünen nun wieder zurechtgestutzt sind auf die Größe ihrer Stammwählerschaft von zwölf, 13 Prozent. Der Traum, zur Volkspartei zu wachsen und eines Tages sogar den Bundeskanzler oder die Kanzlerin zu stellen, ist momentan jedenfalls zu Ende.