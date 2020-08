Gegen Corona-Auflagen : Etwa 15.000 Menschen demonstrieren in Berlin

Etwa 15.000 Menschen demonstrieren in Berlin

Demonstrationszug auf der Friedrichstraße in Berlin. Foto: Christoph Soeder/dpa

Berlin Rund 15.000 Menschen demonstrieren in der Hauptstadt gegen die Corona-Auflagen. In der Politik stößt das auf wenig Verständnis.

Mit einem Demonstrationszug haben Tausende Menschen am Samstag in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Die Polizei ging am Nachmittag von rund 15.000 Teilnehmern aus.