Neue SPD-Spitze : Esken und Walter-Borjans führen „gutes Gespräch“ mit Merkel

Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans kommen am Bundeskanzleramt an. Foto: Paul Zinken/dpa.

Berlin Kennenlernen in Berlin: Die neuen SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sind bei der Bundeskanzlerin zu Besuch - an deren Regierungsbündnis sie zuvor einiges auszusetzen hatten.

Esken und Walter-Borjans waren am Morgen am Kanzleramt vorgefahren. In Koalitionskreisen wurde nach dem Gespräch von einem Kennenlerntreffen gesprochen, bei dem es keine inhaltlichen Festlegungen gegeben habe. Zwischen Union und SPD liefen weiterhin Absprachen über einen konkreten Termin für ein Treffen des Koalitionsausschusses noch vor Weihnachten. Als Termin war der 19. Dezember im Gespräch.