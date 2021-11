SPD-Co-Vorsitzende : Esken kann sich Parteispitze mit Klingbeil gut vorstellen

Berlin Der 69-jährige Walter-Borjans hat seinen Rückzug von der SPD-Parteispitze angekündigt. Seine Co-Vorsitzende Esken hat jedoch schon eine Nachfolge im Blick. Heute soll ein Vorschlag gemacht werden.

Die SPD-Führung will heute Klarheit über ihre künftige Parteispitze schaffen. Die amtierenden Vorsitzenden Esken und Norbert Walter-Borjans möchten dem Vorstand am Vormittag einen Vorschlag unterbreiten. Der 69-jährige Walter-Borjans hat bereits seinen Rückzug angekündigt, die 60-jährige Esken will dagegen erneut antreten. Erwartet wird, dass es bei einer Doppelspitze bleibt und sich dafür auch Generalsekretär Klingbeil bewirbt.