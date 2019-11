Es geht um Geld : Opfer dringen auf Anerkennung

Dresden/Trier Jahre nach Bekanntwerden des Skandals bei den Katholiken nimmt auch die evangelische Kirche Missbrauchsopfer in den Fokus.

Während der Skandal um sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche schon 2010 ein Erdbeben auslöste, blieb es in der evangelischen Kirche noch jahrelang still. Erst im vergangenen Herbst schob die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) eine strukturierte Aufarbeitung an. 770 Opfer, vielfach Heimkinder, seien inzwischen ermittelt, teilte die EKD auf ihrer Jahrestagung am Dienstag in Dresden mit. Energisch werde sie die Aufklärung weiter vorantreiben, mit Experten und Geld. Obwohl die Dimension im Vergleich zu Tausenden Opfern in katholischen Einrichtungen eine andere ist, klagen Betroffene beider Kirchen gleichermaßen.