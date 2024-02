Neue EU-Behörde in Frankfurt Es bleiben Fragen nach Pro-Deutschland-Entscheidungen

Wie sehr Bund, Land und Kommune erfolgreich an einem Strang gezogen hatten, zeigte sich am späten Donnerstagabend, als sich Bundesfinanzministerium, Hessens Landesregierung und die Stadt Frankfurt gemeinsam zu Wort meldeten, um die gerade gefällte Entscheidung zu feiern. „Ein starker, glaubwürdiger und nachhaltiger Standort“, betonte ein erleichterter Finanzminister Christian Lindner. Er hatte für die Stärkung der deutschen Bankenmetropole vor und hinter den Kulissen intensiv geworben und zumindest die Mehrheit seiner Kollegen im Ministerrat überzeugt. Nachdem Frankfurt dort bei einer ersten internen Abstimmung vor den übrigen acht Bewerberstädten gelegen hatte, verständigte sich der Rat, sämtliche 27 ihm zustehenden Stimmen für Frankfurt in die Waagschale zu werfen.