Religion : Erster Muezzinruf in Köln: „Gesellschaftlich angekommen“

Erster Muezzinruf in Köln: „Gesellschaftlich angekommen“

Die Minarette der Zentralmoschee der DITIB ragen vor den Türmen des Kölner Doms in den Himmel. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archiv

Köln Ist der Muezzinruf Ausdruck von Religionsfreiheit oder eine Machtdemonstration des politischen Islam? Die Meinungen zum Pilotprojekt an der Kölner Zentralmoschee gehen auseinander.

An der Zentralmoschee der Türkisch-Islamischen Union Ditib ruft der Muezzin an diesem Freitag (13.24 Uhr) erstmals über Lautsprecher zum Gebet. Der Ruf soll maximal fünf Minuten dauern und nur in unmittelbarer Nähe der Moschee zu hören sein. Bei den Anwohnern darf er nur mit einer Lautstärke von 60 Dezibel ankommen.