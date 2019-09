Schleswig-Holstein : Erster abgefallener Tornado-Tank geborgen

Berlin Die Luftwaffe hat nach dem Zwischenfall mit einem Tornado-Jet über Schleswig-Holstein einen von zwei abgefallenen Zusatztanks geborgen.

Die Arbeiten zum Abtransport des zweiten Tanks liefen noch, sagte ein Sprecher der Luftwaffe am Freitag in Berlin. Insgesamt zwei Tornado-Jets seien zu einem Übungsflug unterwegs gewesen. Sie stammen vom Fliegerhorst Schleswig in Jagel, wo das Taktische Luftwaffengeschwader 51 „Immelmann“ stationiert ist.