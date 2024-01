Demonstrationen Erneut Proteste gegen rechts in mehreren Städten

In Gütersloh nahmen nach Angaben der Polizei am Abend rund 3000 Menschen an der Kundgebung „Wir sind mehr“ teil. Angemeldet waren 500 Teilnehmer. In Herne im Ruhrgebiet gingen laut Polizei ebenfalls rund 3000 Menschen auf die Straße. Auch in der Frankfurter Innenstadt beteiligten sich Tausende Menschen. Auf Plakaten war dort zu lesen „Kein Staatsgeld für Faschisten“ oder „Remigriert euch ins Knie“. Die Veranstaltungen blieben nach Polizeiangaben friedlich.