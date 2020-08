„Jagd“ auf Motorradfahrer : Ermittlungen nach Anschlag auf Berliner Autobahn

Berlin Er hatte es offensichtlich auf Motorradfahrer abgesehen und machte mit seinem Auto Jagd auf sie. Die Ermittlungen zu dem mutmaßlich islamistischen Anschlag gehen in den zweiten Tag. Noch am Vorabend hatte der Haftrichter eine Entscheidung getroffen.

Nach dem mutmaßlich islamistischen Anschlag mit einem Auto auf der Berliner Stadtautobahn kommt der Tatverdächtige in die Psychiatrie. Das entschied ein Haftrichter.

Am Donnerstag setzen die Sicherheitsbehörden ihre Ermittlungen gegen den 30-Jährigen fort. Gegen den Iraker wird wegen versuchten Mordes ermittelt.

Der Täter hatte mit seinem Wagen mehrfach Fahrzeuge gerammt und sechs Menschen verletzt, drei davon schwer. Dabei hatte der Angreifer „quasi Jagd“ auf Motorradfahrer gemacht, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, sagte. Ein Motorradfahrer hatte schwerste Verletzungen an Kopf und Wirbelsäule erlitten. Die Sicherheitsbehörden werteten die Kollisionen als gezielte Anschläge mit einem islamistischen Hintergrund.

Der Iraker ist laut Staatsanwaltschaft in Deutschland geduldet, darf also bis auf Weiteres nicht abgeschoben werden. Nach Angaben aus Berliner Senatskreisen kam er als Asylbewerber ins Land, sein Asylantrag wurde allerdings abgelehnt. Demnach war zunächst noch unklar, wann er nach Deutschland kam. Nach Fotos von seinem Facebook-Profil war er mindestens 2016 schon in Berlin. Die Facebook-Seite ist inzwischen gesperrt.