Zwei Jahre Krieg in der Ukraine Putin und die verschleppten ukrainischen Kinder

Es ist also mehr als fraglich, ob Putin als Machthaber eine Riesenreichs jemals Untersuchungshäftling in einer Zehn-Quadratmeter-Zelle des UN-Gefängnisses im Den Haager Stadtteil Scheveningen sein wird. Doch hier könnte die Langsamkeit, mit der die Mühlen der Justiz auch international mahlen, von Vorteil sein. Völkerrechtler Aust sagt: „Ausschließen kann man daher nicht, dass Putin irgendwann in Zukunft in Den Haag vor Gericht steht. Aber vermutlich kann dieser Haftbefehl - wenn überhaupt – nur Wirkung zeigen, wenn es einen Regimewechsel in Russland gibt.“