Rechtsextreme Schreiben : Ermittler sehen „dynamisches Geschehen“ bei Drohmail-Serie

Frankfurt/Wiesbaden Die Serie von mit „NSU 2.0“ unterzeichneten Schreiben reißt nicht ab. Zu den jüngsten Empfängern soll auch Hessens Innenminister Peter Beuth gehören. Stammen die ganzen Mails von einem einzigen Absender?

Beuth muss sich voraussichtlich an diesem Dienstag in einer Sondersitzung des Innenausschusses im Landtag zu der Drohmail-Affäre und der Debatte um ein mögliches rechtes Netzwerk bei der hessischen Polizei den Fragen der Abgeordneten stellen. In drei Fällen waren vor dem Versand von Drohschreiben persönliche Daten der Empfängerinnen von Polizeicomputern in Frankfurt und Wiesbaden abgefragt worden.