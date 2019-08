Staatsbürgerschaft : Erlasse zugunsten von Nachfahren NS-Verfolgter

Berlin Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) erleichtert die Einbürgerung für Nachfahren NS-Verfolgter in Deutschland. Wie das Bundesinnenministerium am Donnerstag in Berlin mitteilte, werden am Freitag zwei Erlasse inkraft gesetzt, die die bislang geltende komplizierte Rechtslage vereinfachen sollen.

