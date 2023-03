Ampel-Gipfel bleibt vorerst ohne Ergebnisse Marathon-Koalitionsausschuss geht in die Verlängerung

In Rotterdam angekommen, gibt ein müder Kanzler am Montagnachmittag nur so viel bekannt: „Wir haben in den Beratungen sehr sehr gute Fortschritte erzielt, viele, viele Verständigungen begonnen und setzen diese morgen fort.“ Man wisse, dass es viele Jahrzehnte gegeben habe, in denen es zu langsam vorangegangen sei. Das müsse und das werde sich ändern, so Scholz. Der Kanzler spricht von „sehr vertraulichen, sehr freundlichen“ Gesprächen. Und tatsächlich: Nach draußen drang am Sonntag und Montag nichts aus dem Koalitionsausschuss.