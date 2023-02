Hilfsorganisationen unermüdlich im Einsatz : Erdbebenhilfe in Syrien ist weiterhin eine Herkulesaufgabe

Am frühen Morgen des 6. Februars hatte ein Beben der Stärke 7,7 das türkisch-syrische Grenzgebiet erschüttert. Tausende Menschen wurden getötet oder verletzt. Foto: dpa/Francisco Seco

Analyse Berlin Die Zahl der Toten nach den Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist auf mehr als 42.000 gestiegen. Ein Vertreter der deutsch-türkischen Parlamentariergruppe fordert schnellere Visaverfahren. Besonders angespannt ist die Lage im Norden Syriens.

Von Maarten Oversteegen

Die Todeszahlen offenbaren das Ausmaß des Leids nach dem Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet: 42.000 Tote sind bislang geborgen worden. In der Türkei kamen laut dem Katastrophendienst Afad etwa 36.200 Menschen ums Leben. Aus Syrien meldete die Weltgesundheitsorganisation WHO zuletzt 5900 Tote. Laut der türkischen Regierung wurden fast 220.000 Wohnungen zerstört oder stark beschädigt. 1,6 Millionen Menschen sind in Notunterkünften untergebracht und 600.000 Menschen aus der Region evakuiert worden.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Macit Karaahmetoglu, stellvertretender Vorsitzender der deutsch-türkischen Parlamentariergruppe, fordert daher nun schnellere Visaverfahren für Menschen aus der Erdbebenregion. „Der Antragsprozess für Visa aus der Türkei dauerte zuletzt meist Monate und verlief extrem schleppend. Ich hoffe sehr, dass hier schnell eine spürbare Verbesserung bewirkt werden kann“, so der Sozialdemokrat zu unserer Redaktion.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte zuletzt bereits Erleichterungen in Aussicht gestellt. „Es war zu vernehmen, dass bei Vorlage aller Unterlagen eine Bearbeitungsdauer von fünf Tagen angestrebt wird. Es wird auch mehr Personal zur Verfügung gestellt und zumindest in der Türkei sind Anträge in Stellen landesweit möglich. Das geht in die richtige Richtung“, so Karaahmetoglu. Es gelte nun, unbürokratische Lösungen zu finden. Etwa auch für all jene, deren Reisepass in den Trümmern verloren gegangen sei, so der Sozialdemokrat.

Zudem dürfe man die Menschen in Syrien nicht vergessen. „Für sie ist das alles schwieriger zu bewerkstelligen, weil die deutsche Botschaft in Damaskus geschlossen bleibt. Sie müssen für eine Antragstellung in den Libanon, nach Jordanien oder eben in die Türkei“, sagt Karaahmetoglu. Man müsse darüber nachdenken, eine niedrigschwellige Aufnahme über Verwandte in Deutschland zu organisieren, so sein Vorschlag.

Dass die Lage insbesondere im von oppositionellen Milizen kontrollierten Norden Syriens unübersichtlich ist, bestätigt auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) auf Anfrage. Die Hilfsorganisation sorgt mit ihren Schwestergesellschaften für Unterkünfte, Decken, Nahrung, Kleidung und psychosoziale Unterstützung. Noch am Wochenende startete in Berlin-Schönefeld ein Hilfskonvoi mit Zeltplanen, Isoliermatten, Zeltheizungen, Feldbetten und Hygienepaketen. Das Ziel ist die Türkei.

Wegen des Krieges sei es jedoch schwierig, in Syrien zu helfen, so das DRK. „Aufgrund des Mangels an Strom und Treibstoff, der geschwächten Infrastruktur und politischen Komplexität ist es in vielen Gebieten eine besondere Herausforderung, humanitäre Hilfe zu leisten“, sagt eine Sprecherin. Während das DRK unverändert vor Ort aktiv ist, sind die Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) und die Spezialisten von ISAR-Germany bereits wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Die Chance, nun noch Menschen lebend aus den Trümmern zu retten, geht nämlich gegen null.

Die action medeor, nach eigenen Angaben das größte Medikamenten-Hilfswerk Europas, erkennt mit Blick auf die ärztliche Versorgung zwei Welten. In der Türkei seien die Strukturen vergleichsweise gut, in Syrien dagegen habe man es mit großen Problemen zu tun, so ein Sprecher. Dort gebe es praktisch keine staatlichen Strukturen. „Glücklicherweise sind unsere Partnerorganisationen hier aber seit Jahren in der medizinischen Versorgung von Geflüchteten tätig. Es gibt also eingespielte Prozesse, die jetzt auch für die Versorgung der Erdbebenopfer genutzt werden“, so heißt es von medeor.

Unterdessen kommt es in der Region weiter zu teils heftigen Nachbeben. Bis Donnerstagmorgen wurden mehr als 4300 Erschütterungen in der türkisch-syrischen Grenzregion registriert, wie der türkische Katastrophenschutz meldete. Den Menschen in den betroffenen Provinzen wird geraten, sich möglichst von Gebäuden fernzuhalten.

