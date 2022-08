Gespräch zwischen Kanzler und DFB-Spitze : Werden deutsche Fußballspielerinnen bald besser bezahlt?

Bei der Europameisterschaft erzielten die deutschen Fußballspielerinnen große Erfolge. Die Bezahlung der Sportlerinnen lässt nach Meinung des Bundeskanzlers Olaf Scholz jedoch zu wünschen übrig. Foto: dpa/Sebastian Christoph Gollnow

Berlin Olaf Scholz befeuert mit seiner Forderung nach einer gleichen Bezahlung von Fußballspielern und -spielerinnen die „Equal Pay“-Debatte. Bei einem mit der DFB-Spitze will der Kanzler an diesem Dienstag Bewegung in die Sache bringen. Doch die Fronten sind verhärtet.