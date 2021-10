Appell des Entwicklungsministers : „G20 muss Impf-Benachteiligung verhindern“

Entwicklungsminister Gerd Müller im Oktober bei einer Pressekonferenz in Berlin. Foto: dpa/Britta Pedersen

Exklusiv Berlin Den G20-Gipfel an diesem Wochenende in Rom sollten die führenden Industrienationen nutzen, um eine gerechtere Verteilung der Corona-Impfstoffe auf der Welt zu organisieren, fordert Entwicklungsminister Gerd Müller. Vor allem die geringe Zahl von Dosen in armen Ländern besorgt den CSU-Politiker.

Entwicklungsminister Gerd Müller hat an die Gruppe der 20 wichtigsten Industrieländer appelliert, sich für eine faire Verteilung des Corona-Impfstoffes einzusetzen. „Die G20 muss alles tun, um eine weitere Benachteiligung der ärmeren Länder zu verhindern“, sagte der CSU-Politiker unserer Redaktion. „Während die reichen Länder Impfstoffe vom Weltmarkt für Boosterimpfungen wegkaufen, haben 90 Prozent der Afrikaner noch nicht einmal die erste Impfung“, kritisierte Müller. Nicht einmal das Gesundheitspersonal sei dort vollständig geimpft.

Der Minister erinnerte an das Ziel der Initiative COVAX zur gerechten Verteilung der Impfstoffe, bis Ende des Jahres zwei Milliarden Dosen für Menschen in armen Ländern zur Verfügung zu stellen. So sei dieses Ziel nicht mehr zu erreichen. „Das Risiko von Mutationen steigt so unnötigerweise“, warnte Müller. Bislang seien nur rund 400 Millionen Impfdosen durch COVAX verteilt worden. Die Impstoff-Lieferungen für Afrika würden bis Ende des Jahres voraussichtlich um 25 Prozent geringer ausfallen als erwartet.

„Wir dürfen nicht in eine Situation geraten, in der die reichen Staaten den Markt leerkaufen und Impfstoffe in ihren Kühlschränken horten, während für die armen Länder nichts übrigbleibt“, erklärte der CSU-Politiker. Weltweit gebe es rund hundert Millionen Dosen, die kurz vor dem Verfallsdatum stünden. „Die G20 müssen Impfstoffspenden jetzt schnell umsetzen“, erklärte Müller. Von den 340 Millionen Dosen, die die EU-Staaten zugesagt hätten, seien bislang erst zehn Prozent verteilt worden.