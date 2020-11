Terror in Wien : Entsetzen in Berlin – und Forderungen nach Konsequenzen

Berlin Das Entsetzen in Deutschland war groß. Die gesamte Staatsspitze zeigte sich sehr geschockt über den Anschlag von Wien, der fatal an Paris im November 2015 erinnerte, als mehrere Täter eine Schneise des Todes durch Restaurantviertel gezogen hatten.

Nur was? AfD-Bundesprecher Tino Chrupalla kritisierte eine „Politik des Wegschauens und der Worthülsen“, mit der jetzt Schluss sein müsse. Seine Forderungen: „Alle Gefährder und Ausreisepflichtige müssen unverzüglich Deutschland verlassen. Einwanderungsrouten zu Land und zu Wasser müssen geschlossen werden. Die Asylpraxis muss reformiert werden und der Abschiebestopp nach Syrien aufgehoben werden.“ Letzteres wurde auch von CSU-Geschäftsführer Stefan Müller unterstützt (siehe Interview). Allerdings kam diese Debatte am Dienstag in Berlin nicht so recht in Gang, wohl auch, weil der in Wien getötete Attentäter in der österreichischen Hauptstadt geboren ist und nordmazedonische Eltern hat.