Wie der Staat weitere Entlastungen finanzieren will : Wie geschnitten Brot

Bundeskanzler Olaf Acholz (SPD, Mitte), Vize-Kanzler Robert Habeck (Grüne, rechts) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) am Mittwoch vor Schloss Meseberg in Brandenburg. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Analyse Berlin Trotz aller Krisen sprudeln die Steuereinnahmen des Staates. Vor allem Umsatz- und Gewinnsteuern laufen wie geschnitten Brot. Um die Finanzierbarkeit des dritten Entlastungspakets und womöglich noch weiterer Entlastungen etwa für die Wirtschaft macht sich die Regierungsspitze deshalb keine großen Sorgen.

Von Birgit Marschall

Drei krawattenlos-lässige Herren in dunklen Anzügen vor der cremefarbenen Fassade von Schloss Meseberg in Brandenburg — der Auftritt des Bundeskanzlers (SPD), des Vize-Kanzlers (Grüne) und des Vize-Vize-Kanzlers (FDP) nach der Kabinettsklausur im Gästehaus der Bundesregierung sollte Harmonie demonstrieren. Das gelang auch ganz gut, allerdings hatten Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner über Konkretes nicht zu berichten. Sie gaben vor allem Versprechungen. Am weitesten ging dabei ausgerechnet der Bundesfinanzminister, der auf die Kassenlage achten muss.

FDP-Chef Lindner versprach den Bürgern ein „wuchtiges“ drittes Entlastungspaket, das die Regierung in Kürze beschließen will. Dafür gebe es 2022 noch Spielräume im einstelligen Milliardenbereich, im kommenden Jahr sogar im zweistelligen, weil er dafür Vorsorge im Bundeshaushalt getroffen hab, so Lindner.

Allerdings könnte die Regierung bald zu noch viel weiter gehenden Entlastungen gezwungen sein. Die Wirtschaft etwa spielte in den Überlegungen für das dritte Paket noch gar keine Rolle. Dabei schlagen Mittelstandsverbände wegen teils verzehnfachter Energiekosten in den Unternehmen längst Alarm und fordern ebenfalls staatliche Hilfe. Die Ampel-Koalition sucht also nach Geld für noch mehr staatliche Entlastungen – und wird dabei auch fündig. Die Schuldenbremse muss sie dafür – Stand heute – trotz der Gas-Krise 2023 nicht aussetzen. Lindner könnte also sein Wahlversprechen tatsächlich einlösen, nach drei Corona-Jahren 2023 zur Schuldenbremse zurückzukehren.

Und selbst wenn die Bremse im weiteren Jahresverlauf angesichts der drohenden Rezession doch noch abermals ausgesetzt würde, hätte der Staat die Grenze der Finanzierbarkeit seiner Ausgaben noch längst nicht erreicht: Das Verhältnis der Staatsschulden zur Wirtschaftsleistung liegt aktuell noch unter 70 Prozent. Erst bei einer Quote über 100 Prozent könnten Verschlechterungen etwa im Rating drohen. Der Zinsdienst würde erheblich weiter steigen und andere Staatsausgaben verhindern, doch ein Staatsbankrott läge selbst dann in sehr weiter Ferne.

Kanzler Scholz war schon in seiner Sommer-Pressekonferenz Mitte August erstaunlich sicher, alle zusätzlichen Ausgaben des Bundes in diesem Herbst stemmen zu können, ohne die Schuldenbremse anzutasten. Scholz war offenbar gut informiert: Die Steuereinnahmen laufen 2022 trotz Corona- und Gas-Krise bisher wie geschnitten Brot – vor allem wegen der hohen Inflation.

Im ersten Halbjahr hat der Fiskus vor allem deshalb 29 Milliarden Euro mehr Umstzsteuer eingenommen als im Vorjahr. Für das Gesamtjahr jubeln manche Koalitionäre bereits über ein zu erwartendes Plus von 60 Milliarden allein aus dieser Steuer. Allerdings darf man die positive Entwicklung nicht einfach für die kommenden Monate fortschreiben, warnen Steuerschätzer. Denn die Konsumenten würden schon zurückhaltender beim Einkaufen.

Doch auch insgesamt sieht es gut aus bei den Steuereinnahmen: Der Bund hat zwischen Januar und Juli schon 16 Prozent mehr eingenommen als im gleichen Zeitraum 2021. Die letzte Mai-Steuerschätzung hatte ihm nur ein Plus von zehn Prozent zugetraut. Wegen des hohen Beschäftigungsstands und steigender Gehälter laufen Lohn- und Einkommensteuer sehr gut. Und auch von den Unternehmen bekommt der Staat gerade hohe Gewinnsteuern: „Die Dynamik ist besonders bei den nachträglich angepassten Vorauszahlungen für das Vorjahr hoch, was dafür spricht, dass Unternehmen ihre Gewinnerwartungen während der Corona-Lockdowns zu weit nach unten korrigiert hatten und daher nachzahlen“, sagte Kristina van Deuverden, Expertin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. „Da gleichzeitig die Staatsausgaben im ersten Halbjahr 2022 vor allem aufgrund auslaufender Corona-Hilfen nicht mehr so stark angestiegen sind, kann sich durchaus noch Spielraum für ein drittes Entlastungspaket ergeben“, erklärte Max Lay, ihr Kollege vom Münchner Ifo-Institut.

Dafür spricht auch, dass nicht alle geplanten Ausgaben auch wirklich bis Jahresende abfließen. In den vergangenen Jahren meldete der Bund stets hohe Ausgabereste am Jahresende, weil viele Investitionsprogramme schneller aufgesetzt sind, als sie umgesetzt werden können. Ein zweistelliger Ausgaberest im Dezember sei „nicht unplausibel“, sagte der Steuerexperte des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Nils Boysen-Hogrefe.