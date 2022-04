Bundeskabinett gibt grünes Licht : Wer jetzt wie vom Entlastungspaket profitiert – und wo Rentner leer ausgehen

Mit einer Energiepreispauschale von einmalig 300 Euro brutto sollen die stark gestiegenen Energiepreise ausgeglichen werden. Foto: dpa/Fabian Sommer

Berlin Schon vor Ausbruch des russischen Krieges in der Ukraine waren die Energiepreise hoch, seitdem steigen die Kosten auch für Mobilität und Lebenshaltung weiter an. Am Mittwoch hat das Kabinett die Ende März vereinbarten Entlastungen verabschiedet, jetzt beginnt das Verfahren im Parlament. Ein Überblick über Pläne und Zeiträume.