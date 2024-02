Debatte über Entlastungen von Unternehmen Was die Ampel-Koalition für die Wirtschaft tun will

Unterdessen dämpfte Regierungssprecher Steffen Hebestreit die Erwartungen an rasche Entlastungen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe die aktuellen Wortmeldungen „aufmerksam zur Kenntnis genommen“, sagte Hebestreit am Montag in Berlin auf die Frage nach den Äußerungen von Habeck und Lindner. Alles Weitere wolle er aber intern in der Ampel-Regierung besprechen.