Familien, Rentner, Arbeitnehmer : Wer 2023 auf einen Geldregen hoffen darf

Finanzminister Christian Lindner (FDP, links) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) Ende September vor der Ankündigung der Gaspreisbremse. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Analyse Berlin Wegen der Energiekrise und der hohen Inflation hat die Ampel-Koalition staatliche Hilfsleistungen im Umfang von mehr als 300 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. Arbeitnehmer, Rentner, Familien – für fast alle ist etwas dabei. Ein Überblick über Hilfspakete und Maßnahmen.

Zehn Prozent Inflation, explodierende Energiepreise, steigende Zinsen – die Ampel-Koalition in Berlin hat erkannt, dass sie Bürger und Unternehmen mit viel Geld unterstützen muss, um Armut zu bekämpfen, aber auch um den sozialen Frieden zu bewahren. Ein Überblick über alle Leistungen, die zu erwarten sind oder bereits ausgezahlt wurden – und was an neuen Belastungen hinzukommt.

Familien

Das Kindergeld steigt ab Januar 2023 für Kinder auf 250 Euro, das sind jeweils 31 Euro mehr für die ersten beiden Kinder und 25 Euro für das dritte Kind. Einkommensteuerpflichtige Eltern profitieren außerdem von dem um 404 Euro auf jährlich 8.952 Euro erhöhten Kinderfreibetrag (einschließlich des Freibetrages für den Betreuung-, Erziehungs- und Ausbildungsbedarf).

Für Familien mit niedrigem Haushaltseinkommen wird der Höchstbetrag des Kinderzuschlags zum Januar 2023 von 229 Euro auf 250 Euro monatlich erhöht.

Arbeitnehmer

Millionen Arbeitnehmer haben im September bereits eine steuerpflichtige Energiepreispauschale von 300 Euro mit dem Gehalt erhalten. Ab sofort sollen Arbeitgeber bis zu 3000 Euro im Jahr steuerfrei als Prämie an ihre Beschäftigten zahlen können. In vielen Tarifverträgen ist das für 2023 bereits vorgesehen.

Der Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer soll von bisher 10.347 Euro auf 10.908 Euro im Jahr 2023 steigen. Eine Steuerersparnis kann sich auch durch die Homeoffice-Pauschale ergeben, die bis zu einem Maximalbetrag von 1.000 Euro, fünf Euro je Arbeitstag, auf die Werbungskosten anrechenbar ist. Um die sogenannte kalte Progression zu verringern, werden auch die Grenzen, bei denen der jeweils nächsthöhere Einkommensteuersatz greift, nach oben verschoben. Der Spitzensteuersatz von 42 Prozent, der im Moment ab einem zu versteuernden Einkommen von 58.597 Euro greift, ist im kommenden Jahr ab 62.810 Euro fällig.

Allerdings sind sozialversicherungspflichtig Beschäftigte vielfach mit höheren Beitragskosten konfrontiert: So steigt der Zusatzbetrag für die gesetzliche Krankenkasse von 1,3 auf 1,6 Prozent des Bruttoeinkommens, die Hälfte davon entrichten die Arbeitnehmer. Auch die Beiträge für die Arbeitslosenversicherung steigen um 0,1 auf 2,6 Prozent. Abgemildert wird dies für viele aber dadurch, dass ab 2023 die Rentenbeiträge voll steuerlich absetzbar sind.

Der erleichterte Zugang zum Kurzarbeitergeld wird für weitere sechs Monate bis Ende Juni 2023 verlängert.

Arbeitgeber sind zudem von 2023 an verpflichtet, am Meldeverfahren zur elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) teilzunehmen. Kranke Arbeitnehmer, die gesetzlich versichert sind, müssen ihrem Arbeitgeber dann keine AU-Bescheinigung auf Papier mehr vorlegen, bekommen aber in der Praxis einen Ausdruck für ihre Unterlagen.

Geringverdienende und Erwerbslose

Für Beschäftigte in Niedriglohnbereichen hat sich der Mindestlohn bereits im Oktober 2022 auf zwölf Euro erhöht. Haushalte mit niedrigem Einkommen können ab Anfang 2023 im Schnitt mit 370 Euro Wohngeld rechnen. Wegen der gestiegenen Energiekosten ist es von durchschnittlich 177 Euro um rund 190 Euro erhöht worden. Während das Wohngeld bisher rund 600.000 Haushalte beziehen konnten, verändern sich die Einkommensgrenzen durch die Wohngeldreform zum Januar 2023 so, dass rund zwei Millionen Haushalte in dessen Genuss kommen können.

Aus dem Arbeitslosengeld II, besser bekannt als Hartz IV, soll ab Januar 2023 das Bürgergeld werden. Dazu ist eine Erhöhung der Regelsätze vorgesehen: Ein Single erhält pro Monat 502 Euro und damit ab Januar 53 Euro mehr als bisher. Die Freibeträge für Hinzuverdienste zwischen 520 und 1000 Euro steigen von 20 auf 30 Prozent ab Juli 2023. Zudem wird mehr Schonvermögen geschützt. Die Angemessenheit der Wohnung wird erst nach zwölf Monaten (Karenzzeit) geprüft.

Bei sogenannten Midi-Jobs steigt die Verdienstgrenze. Arbeitnehmer dieser Gruppe dürfen künftig 2000 Euro statt 1600 Euro verdienen. Bis zu dieser Grenze gilt, dass Beschäftigte geringere Sozialversicherungsbeiträge zahlen müssen.

Auszubildende und Studierende

Im Zuge der Bafög-Reform haben sich für Studierende Freibeträge und Bedarfssätze ab dem Wintersemester 22/23 deutlich erhöht. Der Höchstsatz liegt jetzt bei 934 Euro inklusive Zuschläge. Bisher ließen sich 290 Euro durch Jobben verdienen, ohne dass dies Auswirkungen auf die Höhe des bezogenen Bafög hatte, ab Januar steigt die Grenze auf 330 Euro.

Studierende und Fachschüler sollen eine Pauschale von 200 Euro zur Milderung der gestiegenen Kosten erhalten. Antragsberechtigt sind etwa 2,95 Millionen Studierende, die zum 1. Dezember an einer Hochschule in Deutschland immatrikuliert waren. Bund und Länder arbeiten noch an einer zentralen Antragsplattform, ausgezahlt werden soll das Geld voraussichtlich Anfang des Jahres.

Rentnerinnen und Rentner

Noch im Dezember erhalten Rentnerinnen und Rentner eine einmalige Energiepreispauschale von 300 Euro. Von der Anhebung des Einkommensteuerfreibetrags profitieren auch viele Ruheständler. Die Erhöhung führt dazu, dass oft gar keine Einkommensteuer mehr fällig ist. Die Hinzuverdienstgrenzen für alle, die vorzeitig in Rente gehen und Abschläge in Kauf nehmen, entfällt ab 1. Januar ersatzlos. Rentnerinnen und Rentner können im kommenden Jahr zudem voraussichtlich mit mehr Geld rechnen. In Westdeutschland sollen die Renten im Juli um rund 3,5 Prozent steigen und in Ostdeutschland um gut 4,2 Prozent. Die Daten sind vorläufig, Klarheit gibt es im Frühjahr.

Sparen und Kapitalanlage

Bisher lag der Freibetrag für Kapitalerträge Alleinstehender bei 801 Euro, 2023 steigt er auf 1.000 Euro. Für Ehepaare gilt der doppelte Betrag. Die darüber liegenden Erträge werden wie bisher pauschal mit 25 Prozent versteuert - gegebenenfalls zuzüglich Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer. Sinnvoll ist es, früher erteilte Freistellungsaufträge an die neue Situation anzupassen - auch wenn man zu viel abgeführte Kapitalertragsteuer man nach der Steuererklärung zurück erhält.

Hausbesitzer und Mieter

Wer Gas zum Heizen und für warmes Wasser nutzt, muss in diesem Winter und voraussichtlich auch im kommenden Winter tiefer in die Tasche greifen: In der Regel verdoppeln sich die Heizkosten gegenüber 2021. Etwas abgemildert wird dies durch den am 1. Oktober 2022 (bis März 2024) gesenkten Mehrwertsteuersatz für Gas von 19 auf sieben Prozent.

Die Bundesregierung entlastet Bürger und Unternehmen bei den Heizkosten durch die Gas- und Wärmepreisbremse, für die der Staat ein Volumen von bis zu 200 Milliarden Euro bereitstellen will. Zunächst übernimmt der Staat anstelle der Fernwärme- oder Gasverbraucher die Dezember-Abschlagszahlung.

Geplant ist zudem, dass der Gaspreis für Privathaushalte ab dem kommenden Jahr auf zwölf Cent pro Kilowattstunde (Fernwärme 9,5 Cent) gedeckelt wird – allerdings nur für 80 Prozent des Verbrauchs. Für die letzten 20 Prozent wird der jeweilige, höhere Vertragspreis fällig. Die eigentliche Gas- und Wärmepreisbremse soll am 1. März wirksam werden. Für die Monate Januar und Februar sollen die Entlastungen aber rückwirkend gelten. Bei Mieterinnen und Mietern, die kein direktes Vertragsverhältnis mit einem Versorgungsunternehmen haben, können sich diese Effekte erst auswirken, wenn der Vermieter spätestens im Mai die Heizkosten-Vorauszahlungen auf der Basis der ihm im März von den Versorgern übermittelten Kosten angepasst hat. Auch wer mit Öl oder Pellets heizt, soll nachträglich entlastet werden.

Ähnlich wie beim Gas können die Haushalte auch bei der Elektrizität 80 Prozent der im Vorjahr bezogenen Energiemenge zu einem auf höchstens 40 Cent pro Kilowattstunde gedeckelten Preis beziehen. Die Strompreisbremse soll am 1. Januar 2023 in Kraft treten.

Fest steht außerdem, dass es künftig lukrativer wird, ein bestehendes oder geplantes Eigenheim mit einer Fotovoltaik-Anlage auszustatten: Für kleine ab Ende Juli 2022 neu in Betrieb genommene Anlagen (bis zehn Kilowatt Leistung) mit Eigenverbrauch ist die Einspeisevergütung von 6,24 Cent auf 8,2 Cent je Kilowattstunde gestiegen. Bisher galt die Regelung, dass nur maximal 70 Prozent der Nennleistung einer Fotovoltaik-Anlage ins öffentliche Netz eingespeist werden dürfen. Für Anlagen, die ab 2023 neu in Betrieb genommen werden, gilt diese Einschränkung nicht mehr.

Autofahrer und ÖPNV