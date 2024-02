Zwischenbericht der Enquete-Kommission Von der „Ursünde” bis zum Scheitern in Afghanistan

Die SPD-Abgeordnete Derya Türk-Nachbaur ist Obfrau in der Enquete-Kommission. Sie erinnert im Gespräch mit unserer Redaktion daran, dass ein früherer Vorsitzender ihrer Partei versucht hatte, den großen taktischen Fehler zu beheben, der sich durch den Einsatz zog. „Kurt Beck hat schon im Jahr 2007 dazu aufgerufen, gemäßigte Taliban an den Tisch zu holen und dafür viel Schelte kassiert. Rückblickend sehen wir aber: Das hätte geschehen müssen, auch wenn es damals politisch als nicht vertretbar galt. Das ist eine der Lehren aus Afghanistan: Man muss in Einsatzgebieten mit den Meinungsmachern vor Ort sprechen.” Sie betont: „Taliban waren nicht gleich Taliban: Mit denen, die bereit waren, die Waffen niederzulegen, hätten wir sprechen müssen.”