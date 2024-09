Landtagswahl Enges Rennen zwischen CDU und AfD in Sachsen - BSW stark

Seit der Wiedervereinigung hat die CDU stets den Regierungschef in Sachsen gestellt - zuletzt regierte Kretschmer seit 2019 in einer Koalition mit Grünen und SPD. Will die CDU an der Macht bleiben, würde es nach den Hochrechnungen für eine Fortsetzung dieses Bündnisses reichen - möglicherweise aber nur knapp. Möglich wäre auch die Unterstützung der CDU durch das BSW und einen weiteren Partner.