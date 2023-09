Preisbremsen, Steuersenkung, Zuschüsse Welche staatlichen Hilfen gegen die hohen Energiepreise bald auslaufen

Energiepreisbremsen Bei der Strom- und der Gaspreisbremse wird der Preis für 80 Prozent des Verbrauchs der Privathaushalte und der Unternehmen in diesem Jahr gedeckelt – für Strom bei 40 Cent je Kilowattstunde und für Gas bei zwölf Cent je Kilowattstunde. Nach jetzigem Stand laufen die Preisbremsen zum Jahresende jedoch aus. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) macht sich nun für die Verlängerung bis Ostern 2024 stark. Der Vorschlag findet parteiübergreifend viel Unterstützung, allerdings müssten der Finanzminister, die EU-Kommission und anschließend der Bundestag dafür grünes Licht geben. Finanziert werden die Preisbremsen aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF), einem ursprünglich mit 200 Milliarden Euro gefüllten Sondervermögen des Bundes. Nach jüngsten Berechnungen des Vergleichsportals Verivox würde ein Wegfall der Energiepreisbremsen Strom und Gas im Durchschnitt ab Januar 2024 wieder spürbar teurer machen: Die durchschnittlichen Stromkosten bei 4000 Kilowattstunden Jahresverbrauch würden von derzeit 1448 Euro um 56 Euro auf 1504 Euro steigen. Dies entspricht einem Plus von 3,9 Prozent. Bei 20.000 Kilowattstunden würden die Gaskosten von derzeit 2201 Euro um 173 Euro auf 2374 Euro zulegen, ein Anstieg um 7,9 Prozent. Neukundentarife seien aber bereits wieder so günstig wie vor der Energiekrise, stellte das Portal heraus. Eine Kilowattstunde Strom für Neukunden kostet laut Verivox derzeit im Schnitt 29,49 Cent, eine Kilowattstunde Gas für Neukunden 9,1 Cent.