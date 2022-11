Verbraucher : Energiepauschale, Warntag, Böllerverbot & Co. – das ändert sich im Dezember 2022

Energiepauschale, Warntag, Böllerverbot & Co. – das ändert sich im Dezember 2022

Der Dezember 2022 bringt Änderungen, Deadlines und Entlastungen mit sich. Ob Gasabschlag, Energiepauschale, Feuerwerk oder Warntag – alles, was sie jetzt wissen müssen, im Überblick:

Im letzten Monat des Jahres kommen auf Verbraucher einige Änderungen zu: Neben Entlastungen wie den Gasabschlag und die Energiepauschale für Rentner kommen auf die Bürger auch weiterhin steigende Kosten zu, wie etwa die Verteuerung von Bahnfahrten. Zudem ertönen im Dezember wieder die Alarm-Sirenen am sogenannten Warntag und auch im Bereich der Kosmetik gibt es Änderungen – alles Wichtige im Überblick:

Gas- und Fernwärme-Kunden bekommen Dezember-Rechnung erstattet

Gas und Fernwärme: So bekommen Kunden im Saarland die Soforthilfe im Dezember

Energiepauschale für Rentner im Dezember 2022

Im Rahmen des zweiten Entlastungspakets sind Rentner noch leer ausgegangen. Das wird sich mit dem dritten Entlastungspaket ändern: Wer eine Rente kassiert, wird zum 15. Dezember eine einmalige Energiepauschale in Höhe von 300 Euro brutto, also abzüglich Steuern, überwiesen bekommen.

Warntag am 8. Dezember im Saarland

In den vorangegangenen Jahren hat der Warntag am 8. September stattgefunden. Dieses Mal wurde er jedoch auf den 8. Dezember 2022, damit die neu eingeführten Technik Cell Broadcast erstmalig getestet werden kann. Über dieses Systems sollen Menschen in Deutschland eine Warnmitteilung auf ihr Handy erhalten, ohne dafür Warn-Apps wie Nina oder Katwarn installieren zu müssen.