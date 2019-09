Pläne der Koalition : Endspurt für Milliarden-Klimapaket

Berlin Es läuft wohl auf eine Marathon-Verhandlungsnacht Ende dieser Woche hinaus: Einige Koalitionsziele sind aber bereits durchgesickert.

Die Koalition ringt weiter um ein Maßnahmenpaket für mehr Klimaschutz, mit dem die soziale Balance gewährleistet und die Wirtschaft nicht überfordert werden soll. Laut einem Bericht der Welt am Sonntag stehen erste Eckpunkte aber fest. So soll sich das Paket wohl auf ein Volumen von gut 40 Milliarden Euro bis 2023 belaufen. Dabei beruft sich die Zeitung auf Regierungskreise. Aus Koalitionskreisen war zu vernehmen, dass es noch kein Finanztableau gebe. Darüber hinaus hieß es, es existiere auch noch keine Teil-Einigung. Es werde noch viel gerechnet und diskutiert.