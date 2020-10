Ende der Zeitumstellung in EU nicht in Sicht : Am Sonntag schlägt es zweimal zwei Uhr

Ende der Zeitumstellung in EU nicht in Sicht

In der Nacht zum Sonntag wird die Uhr wieder einmal um eine Stunde zurückgestellt. Dann hat Uhrmachermeister Matthias Beck am Deutschen Uhrenmuseum wieder alle Hände voll zu tun. Foto: dpa/Patrick Seeger

Brüssel Mit der Zeitumstellung im Herbst wird wieder auf die Normalzeit zurückgewechselt. Das Ende der Uhrendreherei ist weiter nicht in Sicht.

Noch bis zum frühen Sonntagmorgen ist Europa seiner Zeit voraus. Dann werden die Uhren wieder um eine Stunde zurückgestellt – ein Ritual, das es in Deutschland seit 40 Jahren gibt. Dabei wollte die EU die Zeitumstellung doch stoppen. Was ist daraus geworden? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Zum einen soll verhindert werden, dass jeder macht, was er will und im Binnenmarkt zig verschiedene Zeitzonen gelten. Zum anderen machen sich die Verantwortlichen in den Ländern (in Deutschland das Bundeswirtschaftsministerium) Gedanken über die Konsequenzen, die vielen Bürgern nicht passen dürften.