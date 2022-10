Debatte um Corona-Maßnahme : Pflegeexperten dringen auf Ende von Teil-Impfpflicht – Druck auf Lauterbach wächst

Eine Pflegekraft begleitet die Bewohnerin eines Altenheims mit Rollator beim Gang durch den Flur. (Archiv) Foto: dpa/Oliver Berg

Berlin Die Debatte um die einrichtungsbezogene Impfpflicht flammt wieder auf. Regierungsvertreter und Landesminister lehnen eine Verlängerung der Regelung für medizinisches Personal ab, Gesundheitsminister Lauterbach hält bislang daran fest. Auch bei den Corona-Impfstoffen für unter Fünfjährige steht eine Entscheidung an.

Weiterleiten Drucken Von Jan Drebes und Antje Höning

Der Druck auf Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wächst, über die Zukunft der sogenannten einrichtungsbezogenen Impfpflicht zu entscheiden. Nach mehreren Ländern dringen nun auch die NRW-Landesregierung und die Pflegebevollmächtigte des Bundes auf ein Auslaufen der Imfpfplicht, die insbesondere medizinisches Personal betrifft. „Ich habe immer gesagt, dass eine Impfpflicht nur Sinn macht, wenn sie für alle gilt. Ein Herauspicken einzelner Gruppen, von denen sich einige dann nachvollziehbar stigmatisiert fühlen, halte ich für keinen guten Weg“, sagte die Pflegebevollmächtigte Claudia Moll (SPD), die mit ihrem Amt am Bundesgesundheitsministerium von Karl Lauterbach (SPD) angedockt ist. Er hielt bislang an der Impfpflicht fest und will rechtzeitig entscheiden, bevor sie Ende des Jahres ausläuft, hieß es zuletzt.

Doch die Stimmen gegen die Regelung mehren sich weiter, für Lauterbach ist das nächste Baustelle im Vorgehen gegen die Corona-Pandemie. Nun rief auch der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, Lauterbach auf, die Pflicht zu streichen. Zahlreiche Gesundheitsämter würden den Vollzug der Teil-Impfpflicht mit Übergangsfristen und individuellen Lösungen so lange wie möglich hinauszögern, sagte er. „Sanktionen gibt es kaum. Nachvollziehbar, schließlich verschärfen schon allein die aktuell sprunghaft ansteigenden Infektionszahlen bei Pflegekräften die Versorgungslage.“ Ein bundesweit geltendes, tägliches Testregime sei der Weg, in der Alten- und Krankenpflege mit Corona zu leben. „Der Bundesgesundheitsminister muss die einrichtungsbezogene Impfpflicht am 31. Dezember endlich beerdigen“, sagte Brysch.

Vier Landesregierungen fordern Ende der Teil-Impfpflicht

Pflegebevollmächtigte Moll argumentierte, dass das Verantwortungsbewusstsein bei den Angestellten ohenhin hoch sei. „Pflegekräfte gehen in der überwiegenden Mehrzahl verantwortungsvoll mit Schutzimpfungen um, das bestätigt auch der hohe Prozentsatz der gegen Corona geimpften Pflegenden“, sagte sie. „Als Altenpflegerin und Pflegebevollmächtigte kann ich nur empfehlen, sich an die Impfempfehlungen für die jeweiligen Personengruppen zu halten – um sich und andere zu schützen“, so Moll. „Aus meiner Sicht bedarf es daher keiner Verlängerung der Impfplicht nur für die Mitarbeitenden im Gesundheitsbereich“, sagte die SPD-Politikerin.

Zuvor hatten schon die Landesregierungen von Sachsen, Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen ein Ende der Impfpflicht für das Personal in Gesundheit und Pflege gefordert. Die drei Landesgesundheitsminister Petra Köpping (SPD), Klaus Holetschek (CSU) und Heike Werner (Linke) setzten sich einem Brief an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) dafür ein, die zum Jahresende auslaufende Impfpflicht nicht zu verlängern.

Auch Nordrhein-Westfalen will sie nun kippen. „Derzeit ist die einrichtungsbezogene Impfpflicht noch geltendes Bundesrecht. Eine Verlängerung wird aber aus heutiger Sicht nicht für sinnvoll gehalten“, sagte der Sprecher von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) unserer Redaktion: „Denn wir wissen heute: Die Impfung schließt Ansteckungen nicht aus.“

Druck auf Gesundheitsminister Lauterbach wächst

Zugleich forderte Laumanns Sprecher, dass der Bund rasch die Sanktionierung der Ungeimpften stoppt: „Wenn die einrichtungsbezogene Impfpflicht mit dem 31. Dezember endet, sollte der Bund im Übrigen auch schnellstmöglich klären, wie mit Sanktionsverfahren umzugehen ist. Dass Betretungs- und Tätigkeitsverbote ausgesprochen werden können, obwohl kurze Zeit später die Rechtsgrundlage schon nicht mehr bestehen wird, ist schwer vermittelbar und stößt auf Unverständnis.“

Zum Stichtag 13.04.2022 wurden laut Ministerium in Nordrhein-Westfalen 19.456 Beschäftigte aus Krankenhäusern, Pflegeheimen und anderen Einrichtungen erfasst, die keinen gültigen Impf- oder Genesenen-Nachweis nach § 20a des Infektionsschutzgesetzes erbrachten. Hinzu kamen wurden 4741 Tätige von externen Firmen, die in Kliniken und Heimen tätig waren. Das entspricht einem Anteil zwischen 2,4 Prozent bis 1,9 Prozent aller von der Impfpflicht betroffenen Beschäftigten in NRW.