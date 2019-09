Klage scheitert : Empörung über Urteil zu Beschimpfungen gegen Künast

Berlin Das Urteil des Berliner Landgerichts zu Beschimpfungen gegen die Grünen-Bundestagsabgeordnete Renate Künast ist auf Empörung und Unverständnis gestoßen. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) mahnte zu einem konsequenten Eintreten gegen Hetze.

„Wenn uns an der Demokratie gelegen ist, muss der politische Wettstreit vor Gewalt geschützt werden“, sagte Schäuble dem „Tagesspiegel“. Dazu reiche der Appell an den gesunden Menschenverstand und zu Anstand allein nicht aus. „Es braucht auch das Vertrauen in einen Rechtsstaat, der gegen menschenfeindlichen Hass und Hetze als Nährboden von Gewalt konsequent vorgeht, auch in der digitalen Welt.“ Es gebe eine Grenze zwischen zulässiger zugespitzter Meinungsäußerung und Hassbotschaft. „Das zeigen nicht zuletzt die Reaktionen auf die Gerichtsentscheidung.“