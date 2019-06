Wenige Tage nach der offiziellen Erlaubnis für Elektro-Tretroller in Deutschland sind die ersten Fahrer in Berlin unterwegs. Erste Firmen starteten den Verleih der sogenannten E-Scooter.

In der Innenstadt, etwa am Brandenburger Tor, stehen jetzt Roller zum Ausleihen bereit. Auch in anderen deutschen Städten soll der Verleih bald losgehen. Foto: Christoph Soeder/dpa