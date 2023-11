Evangelische Kirche EKD-Ratsvorsitzende gibt Spitzenämter auf

Den Fall hatte die „Siegener Zeitung“ ins Rollen gebracht. Sie hatte sich auf die Aussagen zweier Männer berufen, die Kurschus in den 1990er Jahren „im Detail über die Missbrauchsvorwürfe informiert haben wollen“. Die Staatsanwaltschaft ermittelt in mehreren Verdachtsfällen gegen einen früheren Kirchenmitarbeiter, der in den 1990er Jahren wie Kurschus im Kirchenkreis Siegen tätig war. Die Vorwürfe in der Causa Kurschus drehen sich im Kern um die Frage, über was genau sie wann genau informiert wurde.