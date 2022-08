Terrorismus : Einigung über Entschädigung für Olympia-Attentat erzielt

Ein bewaffneter Polizeibeamter im Trainingsanzug sichert am 05.09.1972 im Olympischen Dorf in München den Block, wo Terroristen die israelischen Geiseln festhalten. Foto: Horst Ossinger/dpa

Berlin Der 50. Jahrestag des verheerenden Attentats bei den Olympischen Spielen auf die israelische Mannschaft naht. Über eine Entschädigung für die Hinterbliebenen wurde seit Jahrzehnten gerungen.

„Die Vereinbarung ermöglicht auch eine würdige Gedenkfeier am 5. September in Anwesenheit der Präsidenten Izchak Herzog und Frank-Walter Steinmeier und vor allem in Anwesenheit der Hinterbliebenen, die sich unter den neuen Umständen bereit erklärt haben, an der Feier teilzunehmen“, erklärte Baum weiter. Die Vereinbarung enthalte nicht nur materielle und immaterielle Anerkennungsleistungen. „Ebenso wichtig ist den Angehörigen die Aufarbeitung des damaligen Geschehens - jetzt unter Offenlegung aller Quellen.“