Wiedervereinigung Einheitsfeiern in Hamburg startet mit Appell an Zusammenhalt

Für den Abend war noch die „Nacht der Einheit“ geplant. Bis Mitternacht wollten zahlreiche Kultureinrichtungen, Unternehmen und Kirchen ihre Türen geöffnet lassen. Ebenfalls am Abend war im Maritimen Museum unter anderem mit Bundespräsident Steinmeier und Kanzler Olaf Scholz (SPD) das traditionelle Abendessen der Verfassungsorgane geplant. Bereits am Nachmittag hatte sich der frühere Hamburger Bürgermeister bei einem Bürgerdialog beim „Hamburger Abendblatt“ den Fragen der Hamburgerinnen und Hamburger gestellt. Schon bei der Begrüßung freute er sich über „das vertraute Moin“. Was er an Hamburg am meisten vermisse: „Das Wasser ist immer ganz entscheidend, Alster und Elbe. Wenn man an die Elbe denkt, denkt man immer an die Ferne.“ Das mache die Weltoffenheit Hamburgs aus.