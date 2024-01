Pessimismus im Mittelstand Ein Viertel der Familienunternehmer will 2024 Jobs abbauen

Die schwache Konjunktur und neue Zukunftssorgen trüben den Ausblick der Mittelständler auf das neue Jahr. Während hohe Inflation und Energiekosten die Geschäftspläne aktuell weniger als noch vor einem Jahr belasten, ist es nun stärker die Sorge vor steigenden Sozialabgaben und Steuern. Noch gibt es in der Bundesregierung zwar keine konkreten Pläne dafür. Doch viele Familienunternehmer erwarten in Zukunft deutlich steigende Abgabenbelastungen wegen zunehmender Finanzierungsprobleme in den öffentlichen Haushalten.