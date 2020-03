Georg Bätzing wird neuer Vorsitzender der Bischofskonferenz : „Ein Versöhner, kein Spalter“

Trier/Mainz/St. Wendel Viele Vorschusslorbeeren gab es für Georg Bätzing, den neuen Vorsitzenden der Bischofskonferenz. Die Erwartungen sind hoch.

Der als Reformer geltende Bätzing kündigte nach seiner Wahl an, den gerade erst gestarteten synodalen Weg von Priestern und Laien fortzusetzen. „Wir haben in der Kirche Veränderungsbedarf“, sagte der gebürtige Westerwälder nach der Wahl. Auch in der Vergangenheit bezog Bätzing, der in seiner Trierer Zeit federführend beim Reformprojekt Bistumssynode war, häufiger kritisch Stellung bei innerkirchlichen Debatten. So sagte er etwa vor vier Jahren unserer Zeitung, der Zölibat gehöre nicht zum Wesen des Priesteramts. Es schade der Kirche nicht, wenn Priester frei seien zu wählen, ob sie die Ehe oder ehelos leben wollten. Auch den geltenden Ausschluss von Frauen von katholischen Weiheämtern sieht Bätzing kritisch.