Kampf gegen dritte Corona-Welle : Ein verheerendes Vakuum, das schleunigst gefüllt werden muss

Bundeskanzlerin Angela Merkel (M, CDU), Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (l, SPD) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) präsentierten am vergangenen Dienstag im frühen Morgengrauen die neuen Bund-Länder-Beschlüsse. Foto: dpa/Michael Kappeler

Meinung Berlin Die Infektionszahlen steigen von Tag zu Tag bedrohlich an. Doch es gibt keinen klaren Plan, wie die gefährliche dritte Corona-Welle schnell und effektiv durchbrochen werden soll. Die beschlossene Osterruhe wurde wieder zurückgenommen und die Notbremse wird nicht konsequent genug umgesetzt. Das ist fatal - nicht nur für das Infektionsgeschehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jana Wolf

Die zurückliegende Ministerpräsidentenkonferenz hat tiefe Spuren hinterlassen. Nicht nur, weil die 11-stündigen Beratungen bis ins frühe Morgengrauen wegen ihrer schieren Länge in die Corona-Geschichte eingehen werden. Vor allem hat die Idee der Osterruhe, die Kanzlerin Angela Merkel zwei Tage später – verbunden mit einer Entschuldigung ­– wieder kassierte, ein fatales Vakuum hinterlassen. Wenn nun die Osterruhe nicht gilt, was dann? Die dritte Welle rollt mit aller Wucht, die Infektionszahlen steigen bedrohlich an. Wenn RKI-Präsident Lothar Wieler 100.000 Neuinfektionen pro Tag nach Ostern für möglich hält, dann ist das keine Panikmache, sondern wissenschaftlich begründeter Realismus. Das zurückliegende Jahr hat mehrfach bewiesen, dass die Modellrechnungen Recht behalten. 100.000 Neuinfektionen pro Tag – man führe sich diese Zahl vor Augen. Wenn dieses Szenario verhindert werden soll, muss das Vakuum gefüllt werden. Es müssen Lösungen her und zwar schnell.

Nun gibt es geltende Regeln, die die Welle brechen sollten, allen voran die „Notbremse“. Sie sieht vor, dass sämtliche Öffnungsschritte ab einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen zurückgenommen werden. Dieses Instrument wäre durchaus sinnvoll, wenn es denn konsequent umgesetzt würde. Es würde ermöglichen, dass die Länder schnell auf steigende Zahlen reagieren können. Und es würde den Bürgern durch eine klare Vorgabe Orientierung bieten. Doch anstatt sich an das Vereinbarte zu halten, scheren mehrere Länder erneut aus. In Nordrhein-Westfalen etwa soll mit Hilfe von Schnelltests der harte Lockdown umschifft werden. Auch in Berlin soll mit negativem Testergebnis der Friseur- oder Museumsbesuch möglich bleiben. Mit diesem fahrlässigen Herausmogeln aus den Beschlüssen bekämpft man keine dritte Welle und man füllt damit auch kein Vakuum in den Maßnahmen. Im Gegenteil, man schafft ein neues. Und zwar im Vertrauen der Menschen in das Handeln der Regierungen.