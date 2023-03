Am Montag wird der Verkehr bundesweit lahmgelegt

So verständlich also die Forderung nach deutlich mehr Geld ist, so überzogen und verfrüht ist jedoch dieser Mega-Streik zu diesem Zeitpunkt. Denn in Potsdam beginnt genau an diesem Streik-Montag die dritte Tarifrunde für die 2,5 Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen. Diese Runde hätte Verdi abwarten können und müssen.