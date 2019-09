Saarbrücken : Rennen um SPD-Vorsitz startet im Saarland mit Überraschung

Bevor es richtig losging, lächelten beim Gruppenbild in der Saarbrücker Congresshalle noch 17 Kandidaten für die SPD-Spitze in die Kameras. Foto: dpa/Uwe Anspach

Saarbrücken Zum Auftakt des Castings der SPD-Kandidaten in Saarbrücken ziehen zwei Bewerber für die Parteispitze zurück – und unterstützen ein anderes Duo.

Zum Start der Deutschlandtour der Kandidaten für den SPD-Vorsitz hat sich das Bewerberfeld überraschend verkleinert. Das Kandidatenduo Simone Lange und Alexander Ahrens zog seine Bewerbung am Mittwoch in Saarbrücken zurück. Die Flensburger Oberbürgermeisterin und der Oberbürgermeister von Bautzen unterstützen stattdessen den Ex-Finanzminister von Nordrhein-Westfalen, Norbert Walter-Borjans, der gemeinsam mit der Bundestagsabgeordneten Saskia Esken antritt. Lange sagte, Ahrens und sie wollten ihre Kraft und Unterstützung übergehen lassen auf das Team von Walter-Borjans und Esken. „Wir sind nicht weg, wir werden weiter Wahlkampf machen“, sagte Lange. Somit treten noch sieben Duos und ein Einzelkandidat gegeneinander an.