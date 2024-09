Landtagswahl Ein sozialdemokratischer Held und ein Kanzler auf Bewährung

Der Kanzler hat zwar nicht mit Wahlkampfhilfe, aber immerhin mit seiner eigenen Stimme zum Wahlsieg Woidkes beigetragen. Scholz lebt in der brandenburgischen Hauptstadt Potsdam und wählte per Brief, bevor er am Samstag zum UN-Zukunftsgipfel nach New York düste. Um kurz nach 17.00 Uhr schaltete er sich von der deutschen UN-Botschaft an der First Avenue in Manhattan telefonisch ins Berliner Willy-Brandt-Haus, um über die ersten Prognosen zu beraten.