Regierungserklärung im Bundestag : Scholz

Regierungserklärung im Bundestag

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht im Bundestag ein Jahr nach seiner Rede zur "Zeitenwende" zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin In seiner Zeitenwende-Rede prägte Kanzler Scholz im Februar 2022 eine neue Ära der deutschen Sicherheitspolitik. Ein Jahr später sieht er die Bundeswehr und die Nato gestärkt, die Ukraine ebenfalls. Die Opposition jedoch spart nicht mit Kritik an der Umsetzung der „Zeitenwende“.

Olaf Scholz ist kurz allein auf der Regierungsbank. Es ist kurz vor neun Uhr am Donnerstag, ein Jahr und drei Tage nach der „Zeitenwende“-Rede des Kanzlers im Parlament. Es war damals ein historischer Auftritt des Kanzlers bei jener Sonntags-Sitzung des Deutschen Bundestags Ein Jahr russischer Angriffskrieg in der Ukraine mit all den Auswirkungen liegen nun hinter dem Land und seinem Kanzler.

Der SPD-Politiker beginnt mit eine Zitat der ukrainischen Autorin Yevgenia Belorusets, die in ihrem Tagebuch nach dem russischen Überfall am 24. Februar 2022 notierte: „Jetzt ist die Zeit, tapfer zu handeln und gegen den Aggressor starke, wirksame Mittel zu finden. In meiner Fantasie spielen sich jetzt schon hundert Varianten ab, wie das alles aufhören kann, wie der Krieg endet, in diesem konkreten Moment.“

Scholz betont, es sei wichtig, ukrainische Stimmen zu hören. Auch die Ukraine wolle, dass der Krieg ende - vom ersten Kriegstag an. Aber durch den Überfall Russlands bedeute Frieden auch, sich der Aggression und dem Unrecht entgegenzustellen. Der SPD-Regierungschef erntet Beifall, auch von Oppositionsführer Friedrich Merz. Der Unionsfraktionschef und CDU-Vorsitzende wird noch ein paar Mal im Laufe der Regierungserklärung applaudieren, auch der Kanzler dankt mehrfach der Opposition und auch Merz persönlich für das mitunter gemeinsame Vorgehen bei der Zeitenwende, insbesondere beim Sondervermögen für die Bundeswehr von 100 Milliarden Euro.

Scholz legt ausführlich da, warum Deutschland sich so stark, auch mit militärischer Unterstützung in der Ukraine engagiert. Die Ukraine sei angegriffen worden und kämpfe um die Existenz ihres Landes. „Darum kann und wird es keinen Friedenschluss über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg geben“, sagt er unter dem Applaus von SPD, Union, Grünen und FDP. Bei der Linken und der AfD rührt sich keine Hand.

Überhaupt die Linke - der Elefant im Raum ist an diesem Tag die Bundestagsabgeordnete und ehemalige Fraktionschefin der Linken, Sahra Wagenknecht. Sie ist an diesem Vormittag nicht im Plenum.

Oppositionschef Friedrich Merz kritisiert Wagenknecht scharf. Der CDU-Chef sagt mit Blick auf die Kundgebungen vom vergangenen Wochenende, dass „maßgebliche Vertreter“ von ganz links und ganz rechts „in geradezu bizarrer Gemeinsamkeit“ vorsätzlich Täter und Opfer verwechselten. Er wirft namentlich Wagenknecht vor, in einer TV-Sendung die Vergewaltigungen ukrainischer Frauen durch russische Soldaten relativiert zu haben. Wenn eine Abgeordnete solche Äußerungen treffe, „dann ist das zynisch, menschenverachtend, dann ist das einfach nur niederträchtig, dann ist das beschämend für unser ganzes Land“. Das Parlament applaudiert. Und Merz Tonalität ist auch in der Beurteilung der Situation in der Ukraine ähnlich: „Wenn Russland heute die Waffen schweigen lässt, dann ist morgen der Krieg zu Ende. Wenn die Ukraine heute die Waffen niederlegt, dann ist morgen das ukrainische Volk und die Ukraine als Staat am Ende.“

Scholz erklärt, Frieden schaffen bedeutet eben auch, sich Aggression und Unrecht klar entgegenzustellen. Das täten mehr als 40 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer seit mehr als einem Jahr. Das tue Deutschland, „indem wir die Ukraine unterstützen - solange, wie das nötig ist“, sagt der Regierungschef mit Verweis auf die Waffenlieferungen. „Würde die Ukraine aufhören, sich zu verteidigen, dann wäre das kein Frieden, sondern das Ende der Ukraine“, betont er.

Scholz macht deutlich, dass aus seiner Sicht im Moment nichts dafür spreche, dass der russische Präsident Wladimir Putin bereit sei, über die Rückkehr zu solchen Grundsätzen und einen gerechten Frieden zu verhandeln. Es gelte aber: „Mit der Waffe an der Schläfe lässt sich nicht verhandeln - außer über die eigene Unterwerfung.“

Und der Kanzler lenkt den Blick auf China. Er ruft Peking dazu auf, sich gegenüber Moskau für einen Truppenabzug im Nachbarland einzusetzen. „Nutzen Sie Ihren Einfluss in Moskau, um auf den Rückzug russischer Truppen zu drängen! Und: Liefern Sie keine Waffen an den Aggressor Russland!“

So einig sich Regierung und Opposition bei den großen Linien sind, so weit gehen die Beurteilungen bei der Umsetzung der Zeitenwende auseinander. Merz greift Scholz an: Sein vor einem Jahr ausgerufenes Ziel bei der Erhöhung der Verteidigungsausgaben halte er nicht ein. Statt sofort das Nato-Ziel von mehr als zwei Prozent der Wirtschaftsleistung zu erreichen, sei der Verteidigungshaushalt in diesem Jahr sogar um 300 Millionen Euro gesunken. „Wir entfernen uns von diesem Ziel.“

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt formuliert, die Zeitenwende dürfe nicht nur „Wort des Jahres“bleiben, sondern müsste dringend zur „Tat des Jahres“ werden. Hier halte Scholz nicht die gegebenen Versprechen.